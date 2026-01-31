Euroleague'de 25. haftanın MVP'si Kostas Sloukas
Euroleague'de 25. haftanın sona ermesinin ardından MVP'de belli oldu. Türk Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'un Fransa deplasmanında ASVEL'i 79-78'lik skorla mağlup ettiği maçta önemli performans sergileyen Yunan basketbolcu Kostas Sloukas, haftanın MVP'si seçildi. Sloukas, müsabakada 26 sayı, 9 asist ve 3 ribaund ile oynarken, 36 verimlilik puanı aldı.
36 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde 6. kez haftanın MVP'si ödülünü aldı.