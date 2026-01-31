Haberler

Euroleague'de 25. haftanın MVP'si Kostas Sloukas

Euroleague'de 25. haftanın MVP'si Kostas Sloukas
Yunan ekibi Panathinaikos'un basketbolcusu Kostas Sloukas, Euroleague 25. haftasında sergilediği başarılı performansla haftanın en değerli oyuncusu seçildi. Sloukas, ASVEL karşısında 26 sayı, 9 asist ve 3 ribaund ile oynadı.

Euroleague'de 25. haftanın MVP'si (En değerli oyuncusu) Yunan ekibi Panathinaikos'un Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas oldu.

Euroleague'de 25. haftanın sona ermesinin ardından MVP'de belli oldu. Türk Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'un Fransa deplasmanında ASVEL'i 79-78'lik skorla mağlup ettiği maçta önemli performans sergileyen Yunan basketbolcu Kostas Sloukas, haftanın MVP'si seçildi. Sloukas, müsabakada 26 sayı, 9 asist ve 3 ribaund ile oynarken, 36 verimlilik puanı aldı.

36 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde 6. kez haftanın MVP'si ödülünü aldı. - İSTANBUL

Haberler.com
