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EuroLeague 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin, Zalgiris'i 99-80 yendi

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Basketbol Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin, konuk ettiği Zalgiris'i 99-80 yendi. Başantrenör Sarunas Jasikevicius takımının iyi basketbol oynadığını belirtirken Zalgiris başantrenörü Tomas Masiulis Fenerbahçe'yi tebrik ederek rakibin maçı hak ettiğini söyledi.

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 5. haftasında konuk ettiği Litvanya ekibi Zalgiris'i 99-80 yenen Fenerbahçe Tarfin'de başantrenör Sarunas Jasikevicius, takımının maçın genelinde iyi basketbol oynadığını söyledi.

Jasikevicius ile Zalgiris başantrenörü Tomas Masiulis, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımını kutlayan Jasikevicius, "İlk 15 dakika çok iyiydik ancak sonrasında oyuna olan arzumuzu kaybettik. Üçüncü çeyrekte toparlanabildik. İyi bir takıma karşı çok iyi basketbol oynadık." ifadelerini kullandı.

Masiulis ise sarı-lacivertli takımı tebrik ederek, "Fenerbahçe, maçı kazanmayı hak etti. Daha fiziksel oynadılar ve bizden daha hızlıydılar. Bundan ders çıkarmalı ve devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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