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EuroBasket 2022 Gürcistan-Türkiye maçının ardından - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanvekili Ömer Onan

Spor Haberleri

-Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanvekili Ömer Onan'ın açıklamaları TİFLİS - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanvekili Ömer Onan, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda oynanan Gürcistan maçının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

- Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanvekili Ömer Onan'ın açıklamaları TİFLİS - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanvekili Ömer Onan, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda oynanan Gürcistan maçının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Özcan - Spor

Gürcistan Ömer Onan basketbol Türkiye Spor Haberler

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