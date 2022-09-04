EuroBasket 2022 Gürcistan-Türkiye maçının ardından - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanvekili Ömer Onan
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-Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanvekili Ömer Onan'ın açıklamaları TİFLİS - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanvekili Ömer Onan, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda oynanan Gürcistan maçının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
- Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanvekili Ömer Onan'ın açıklamaları TİFLİS - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanvekili Ömer Onan, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda oynanan Gürcistan maçının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA / Mehmet Özcan - Spor