EURO 2024 Yarı Finalinde Hollanda ile İngiltere Karşı Karşıya

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı finalinde Hollanda ile İngiltere'nin karşı karşıya geleceği Dortmund'da yarı final coşkusu yaşanıyor.

BVB Dortmund Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma öncesinde taraftarlar şehrin sokaklarında bir araya geldi.

Maçın başlamasına sayılı saatler kala sokaklarda Hollandalı taraftarların sayısal olarak fazla olması dikkati çekti.

Kendilerine gösterilen toplanma alanında bir araya gelen Hollandalılar, üstü açık iki otobüs eşliğinde marşlar söyleyerek stadyuma doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında oldukça renkli görüntüler ortaya çıktı. 'Portakallar'ın stadyuma yürüyüşü yaklaşık 2,5 kilometre sürdü.

İngilizler ise maç öncesinde Hollandalılar kadar coşkulu değildi.

Restaurantlarda maç saatini bekleyen İngiliz taraftarlar, karşılaşmanın başlama saatinin yaklaşması üzerine stadyum önünde de toplanmaya başladı.