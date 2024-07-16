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EURO 2024'ün En İyi 10 Golü Açıklandı

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UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en iyi 10 golünü açıkladı. İspanya'nın genç futbolcusu Lamine Yamal'ın Fransa'ya attığı gol turnuvanın en iyi golü seçildi.

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) en iyi 10 golünü açıkladı. Turnuvayı şampiyonlukla tamamlayan İspanya'da genç futbolcu Lamine Yamal'ın yarı finalde Fransa ağlarına attığı gol, turnuvanın en iyi golü seçildi.

Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) turnuvanın en iyi 10 golü belli oldu. EURO 2024'teki teknik gözlemcilerin oylarıyla belirlenen listenin zirvesinde İspanyol futbolcu Lamine Yamal'ın yarı final mücadelesinde Fransa filelerine attığı gol yer aldı. Yamal bu golle, henüz 16 yıl 362 günlükken Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç golcüsü oldu. Listenin ikinci sırasında İngiltere formasıyla Jude Bellingham'ın, son 16 turunda Slovakya'ya karşı uzatma dakikalarında kaydettiği gol yer alırken, İsviçreli Xherdan Shaqiri'nin, grup maçlarında İskoçya'ya karşı bulduğu gol üçüncü sıraya yerleşti.

Listede milli futbolculardan Arda Güler'in Gürcistan müsabakasında attığı gol 5., aynı karşılaşmada Mert Müldür'ün kaydettiği gol de 6. sırada kendine yer buldu.

UEFA'nın EURO 2024'teki teknik gözlemci listesinde Fabio Capello, Ioan Lupescu, Michael O'Neill, David Moyes, Aljosa Asanovic, Rafael Benitez, Avram Grant, Packie Bonner, Frank de Boer, Ole Gunnar Solskjaer, Aitor Karanka ve Jean-Francois Domergue görev aldı.

EURO 2024'ün en iyi 10 golü şöyle:

1. Lamine Yamal, İspanya 2-1 Fransa

2. Jude Bellingham, İngiltere 2-1 Slovakya

3. Xherdan Shaqiri, İskoçya 1-1 İsviçre

4. Nicolae Stanciu, Romanya 3-0 Ukrayna

5. Arda Güler, Türkiye 3-1 Gürcistan

6. Mert Müldür, Türkiye 3-1 Gürcistan

7. Fabian Ruiz, İspanya 3-0 Hırvatistan

8. Ollie Watkins, Hollanda 1-2 İngiltere

9. Mattia Zaccagni, Hırvatistan 1-1 İtalya

10. Xavi Simons, Hollanda 1-2 İngiltere - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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