EURO 2024'te eleştiri yağmuruna tutulmuştu! Juventus'tan Kenan Yıldız için tarihi karar

İtalyan devi Juventus, A Milli Takımımız ile birlikte EURO 2024'te boy gösteren milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın takımdaki geleceğiyle ilgili 2 önemli adım attı.

YENİ SÖZLEŞME VE 10 NUMARALI FORMA

İtalyan basınında yer alan habere göre, Torino temsilcisinin, 19 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmak istediği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Juventus'un, bununla birlikte Kenan Yıldız'a yeni dönemde 10 numaralı formayı vermeyi planladığı aktarıldı.

JUVENTUS'TAN PAYLAŞIM GELDİ

Juventus, sosyal medya hesabından Kenan Yıldız ile ilgili bir video paylaştı. Genç futbolcunun gizlendiği videonun sonunda 16.07.2024 tarihinin yer alması dikkat çekti. Kararların bu tarihte açıklanması bekleniyor.

"KULÜBÜ GERİ ÇEVİRMEYECEK"

Kenan Yıldız'ın 10 numara için bir talebi olmadığı ancak kulüpten bu yönde bir teklif gelmesi halinde bu teklifi kabul edeceği kaydedildi. Juventus'ta 10 numaralı forma şu anda Paul Pogba'da gözüküyor. Ancak Fransız yıldız doping nedeniyle futboldan men cezası almıştı.

GEÇEN SEZON RAKAMLARI

Juventus'ta geçen sezon 32 maçta süre bulan milli futbolcu, 4 kez gol sevinci yaşadı. EURO 2024'te çeyrek final yapan A Milli Takımımızın da vazgeçilmez isimlerinden olan 19 yaşındaki genç yıldız, turnuvadaki 5 maçta da forma giydi. Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Kenan'ın Juventus ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLMUŞTU

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar gitme başarısı gösteren A Milli Takımımızın genç futbolcularından Kenan Yıldız, sergilediği performans nedeniyle turnuva boyunca eleştirilmişti. Hatta Kenan'a ilk 11'de şans veren ve uzun süre sahada tutan ay-yıldızlıların teknik direktörü Vincenzo Montella da bu eleştirilerden nasibi almıştı. 19 yaşındaki yıldız ayrıca, Hollanda maçının ardından ve yurda dönüş yolculuğunda kameralara yansıyan üzgün görüntüleri dikkat çekmişti.

DEL PIERO'NUN İZİNDEN GİDİYOR

Kenan Yıldız, Juventus'ta 10 numaralı formayı giymesi halinde idolü ve kulüp efsanesi Alessandro Del Piero'nun izinden gitmiş olacak. Milli futbolcu, daha önce yaptığı açıklamada, İtalyan efsanenin idollerinden biri olduğunu söylemiş ve ikili daha sonra bir araya gelmişti.