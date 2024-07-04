EURO 2024'te çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı belli oldu

UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024'te çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı belli oldu. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada Türkiye dahil 8 takım, çeyrek finale kalma başarısını gösterdi. Çeyrek final maçları, 5-6 Temmuz'da TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii'den sporseverlerle buluşacak.

EURO 2024'te 29 Haziran'da başlayan son 16 turu karşılaşmaların ardından Türkiye, Almanya, İspanya, Fransa, Portekiz, Hollanda, İsviçre ve İngiltere çeyrek finale kaldı. 5 ve 6 Temmuz'da oynanacak çeyrek final maçları, TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii'den yayınlanacak.

Hollanda - Türkiye maçı 6 Temmuz saat 22.00'de TRT ekranlarında olacak

Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak. Ay-Yıldızlı ekibin karşılaşması, 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'de Olympiastadion'da oynanacak. Tüm çeyrek final maçları, TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii'den canlı yayınlanacak.

EURO 2024 çeyrek final maçları:

5 Temmuz Cuma

19.00 - İspanya-Almanya (Stuttgart Arena)

22.00 - Portekiz-Fransa (Volkspark)

6 Temmuz Cumartesi

19.00 - İngiltere-İsviçre (Düsseldorf Arena)

22.00 - Hollanda-Türkiye (Olympiastadion) - İSTANBUL