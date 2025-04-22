Esra Yüce, Özel Aparatla Altın Madalya Kazandı

- Altın madalyaya dişiyle tutundu

Ellerini kullanamayan Esra, özel aparata dişiyle tutunarak kulvara atladı

BURSA - Ellerini kullanamayan 13 yaşındaki milli yüzücü Esra Yüce, antrenörü tarafından özel olarak diktirilen aparata dişleriyle tutunarak atladı. Yüce, atladığı kulvardan dünya şampiyonu oldu.

Bursa'da yaşayan Esra Yüce, 13 yıl önce güç ve kas eksikliği nedeniyle el ve kollarını kullanamaz halde doğdu. 8 yıl önce tedavi olduğu doktorlar tarafından yüzme sporuna yönlendirilen Yüce, sergilediği performansla antrenörü İlyas Aziz'in dikkatini çekti. Kendisiyle özel olarak ilgilenen Aziz, sırtüstü yarışmaların startında sabit durması gereken Yüce'ye bir terzide özel olarak aparat tasarladı. Yüce, bir ucu antrenörünün elinde olan aparatın diğer ucunu dişleriyle sıkarak sabit kaldı. Startın verilmesiyle dişleriyle sıktığı aparatı bırakıp yüzmeye başlayan Esra Yüce, 50 metre sırtüstünde de Türkiye Şampiyonu olmasının ardından milli takıma girdi.

Tedavi için yüzmeye yönlendirildi

Fizik tedavi için doktorları tarafından yüzme sporuna yönlendirildiğini kaydeden milli yüzücü Esra Yüce, "Bu sporu yapmaya doktorlarım yönlendirdi. Fizik tedavi için yüzmeye başladım. Yüzme ile birlikte hayatım değişti. Sırtüstü yarışlarda tutunamadığım için ilk başlarda ayaklarımdan tutunuyordum. Daha sonra İlyas hocam bana bir aparat tasarladı. Artık dişlerimle ona tutunarak çıkış yapıyorum. Şu anda İstanbul'daki Avrupa Gençlik Oyunları'na hazırlanıyorum" dedi.

Aparat sayesinde startta hareketsiz kalabiliyor

Esra'nın sırtüstü yarışlarında özel olarak tasarlanan aparata ihtiyacı olduğunu belirten İlyas Aziz, "Esra ile sırtüstü yarışlarında kullandığımız aparatın dünyada da başka örnekleri var. Sporcuyu start anında hareketsiz hale getirebilmek açısından bu aparat şart oluyor. Esra kollarını kullanamıyor ve tutunamadığı için bizde böyle bir aparat kullanıyoruz. Kendimiz ürettik diyebiliriz. En son Sırbistan'da dünya şampiyonasına katıldık. Burada 50 metre kelebek branşında şampiyon oldu. 50 metre sırtüstünde de dünya ikincisi oldu. Ayrıca organizasyonun Fair-Play ödülü de Esra'ya uygun görüldü. Bu da bizi gururlandırdı" şeklinde konuştu.