ESOGÜ MAMYO, Türkiye Binicilik Federasyonu Lisans Sınavı'na Ev Sahipliği Yaptı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu, Türkiye Binicilik Federasyonu'nun düzenlediği Kategori Belgesi Lisans Sınavı'na ev sahipliği yaptı. Sınavda Engel Atlama, Atlı Dayanıklılık ve Pony branşları yer aldı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu (MAMYO), Türkiye Binicilik Federasyonu Kategori Belgesi Lisans Sınavı Eskişehir ayağına ev sahipliği yaptı.
Türkiye Binicilik Federasyonu ve ESOGÜ Spor Kulübü'nün birlikte düzenlediği "Kategori Belgesi Lisans Sınavı" ESOGÜ MAMYO uygulama tesislerinde; Engel Atlama, Atlı Dayanıklılık ve Pony branşlarında gerçekleştirildi. Sınava ESOGÜ MAMYO Atçılık ve Antrenörlük programında eğitim almakta olan öğrencilerle birlikte, Eskişehir'de binicilik branşı ile ilgilenen kulüplerden sporcular katıldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor