CHP'de ön seçim 23 Mart'ta yapılacak

CHP'de Yavaş'ın "Yokum" dediği ön seçim tarihi belli oldu
Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi! Valilik'ten açıklama var
Trump'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu

Eskişehirspor'un Yeni Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız Göreve Başladı

Eskişehirspor'un Yeni Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız Göreve Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehirspor, teknik direktör Ergun Ortakcı ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktörü Ümit Metin Yıldız ile sözleşme imzaladı. İmza töreni Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Ümit Metin Yıldız, düzenlenen törenle imzayı attı.

Geçtiğimiz günlerde Eskişehirspor, gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde teknik direktör Ergun Ortakcı ile yolları ayırdıklarını açıkladı. Yaşanan ani ayrılık taraftar arasında tartışma konusu haline gelirken, Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Yeni teknik direktör Ümit Metin Yıldız için bugün saat 12.00'de Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Yeni teknik adamın imzayı atmasının ardından basın toplantısı gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Trump'ın tehdidine gerilimi tırmandıracak yanıt: Bu bir savaş ilanıdır
img

Dursun Özbek'ten derbi için yabancı hakem cevabı
img

Yavaş, İmamoğlu'na sitem etmiş: Size yakınlarmış, durdurun onları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma tamam! Türkmen gazı, Türkiye'ye geliyor

Bakan müjdeyi verdi, vana 1 Mart'ta açılıyor
Cani baba: Kızımı kanepede boğdum sonra ilaç içip bileklerimi kestim

Cani babanın ilk ifadesi: Kızımı kanepede boğdum
İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti

İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı
Filistinli gruplardan yazılı açıklama: Trump'ın Gazze planı bir savaş ilanı

Trump'ın tehdidine gerilimi tırmandıracak yanıt: Bu bir savaş ilanıdır
Santorini'de magma hareketliliği! Tehlike sandığımızdan daha büyük

Tehlike sandığımızdan daha büyük

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.