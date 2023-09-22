Eskişehirspor, tecrübeli savunma oyuncusu Kaan Dorak'ı transfer etti

2023-2024 sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) için transfer çalışmalarına devam eden Eskişehirspor, Kaan Dorak ile anlaşma sağladı. Dorak, daha önce Tarsus İY, Eyüpspor, Isparta 32 Spor ve Edirnespor gibi takımlarda forma giymiş bir savunma oyuncusudur.

2023-2024 sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) için transfer çalışmalarına devam eden Eskişehir spor, kariyerinde Tarsus İY, Eyüp spor, Isparta 32 Spor, Edirne spor gibi takımlarda forma giymiş, tecrübeli savunma oyuncusu Kaan Dorak ile anlaşma yaparak renklerine bağladı.

Eskişehir spor, yeni sezon transfer çalışmalarında bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Siyah-kırmızılı ekip, son olarak Edirne spor oynayan 31 yaşındaki savunma oyuncusu Kaan Dorak ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan sosyal medya paylaşımlarında, "Kulübümüz kariyerinde Tarsus İY, Eyüp spor, Isparta 32 Spor, Edirne spor gibi takımlarda forma giymiş, tecrübeli defans oyuncusu Kaan Dorak ile anlaşma sağlamıştır. Kaan Dorak'a kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. - ESKİŞEHİR