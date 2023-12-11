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Eskişehirspor Liderliğini Sürdürüyor

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Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Ligde Karadeniz Ereğli Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek liderliğini ve profesyonel lige yükselme yürüyüşünü sürdürdü.

Yıllarca süper ligde oynayan, bu sezon Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Eskişehirspor, deplasmanda Karadeniz Ereğli Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek hem liderliğin hem de profesyonel lige yükselme yürüyüşünü devam ettirdi.

Anadolu futbolunun temel taşlarından olan Eskişehirspor, 58 yıllık kulüp tarihinde ilk kez amatör seviyede mücadele ediyor. Yıllarca süper ligde mücadele ettikten sonra son yıllardaki düşüşle beraber Bölgesel Amatör Lige kadar gerileyen kırmızı siyahlı ekip, rakip tanımadan galibiyet almaya devam ediyor. Sezona Eskişehir Demirspor galibiyetiyle başlayan Eskişehirspor, ligin ikinci haftasında Kozlu Belediyespor'un sahaya çıkmaması sebebiyle hükmen galip sayıldı. Ligin üçüncü haftasında bir başka Eskişehir temsilcisi Yunusemrespor'u 2-1 ile geçen Eskişehirspor, 4. haftada Sincan Belediyespor'u 2-0 mağlup ettikten sonra 5. haftada deplasmanda Kaynaşlı Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

En yakın rakibine 5 puan fark attı

Ligde yakın takipçilerinin puan kaybetmesiyle liderlik koltuğuna oturan Eskişehirspor, son haftalarda ise galibiyet serisi elde etti. Teknik Direktör İbrahim Baş'ın ekibi, ligde sırasıyla Gölbaşı Belediyespor'u sahasında 2-0, deplasmanda Kırşehir Gençlik ve Hizmetleri 3-1, Eskişehir'de Alaplı Belediyespor'u 1-0 ve son olarak ligin 9. haftasında dış sahada Karadeniz Ereğli Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Ligde şu ana kadar oynadığı karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmeyen ve şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Eskişehirspor, ligde en yakın rakibi 1926 Polatlı Belediyespor'un 5 puan önünde 25 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

2023-2024 sezonu Bölgesel Amatör Ligde ilk yarının bitimine 4 maç kala Eskişehirspor, 10. haftada en yakın takipçisi 1926 Polatlı Belediyespor'a 17 Aralık Pazar günü konuk olacak. Taraftarının desteğiyle kalan maçlarda da galibiyeti hedefleyerek başarılı performansını devam ettirmek isteyen Eskişehirspor, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak eski ihtişamlı günlerine dönmeyi amaçlıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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