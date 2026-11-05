Eskişehirspor, Kepezspor maç hazırlığını taktik çalışmalarla sürdürüyor

Eskişehirspor, Kepezspor maç hazırlığını taktik çalışmalarla sürdürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Eskişehirspor, ligde karşılaşacağı Kepezspor Futbol A.Ş. maçının hazırlıklarını teknik heyet yönetimindeki antrenmanla sürdürüyor. Taktik ve kondisyon ağırlıklı çalışmaların yapıldığı idman, pas ve dar alanda çift kale maçla tamamlandı; kırmızı-siyahlı ekip galibiyet hedefliyor.
Eskişehirspor, ligde karşılaşacağı Kepezspor Futbol A.Ş. mücadelesinin hazırlıklarına devam ediyor.
Teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve dar alanda çift kale maçla tamamlandı. Kırmızı-siyahlı ekip, maç gününe kadar hazırlıklarını sürdürerek karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı