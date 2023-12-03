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Eskişehirspor, Alaplı Belediyespor'u 1-0 mağlup etti

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Bölgesel Amatör Lig'in 8. haftasında Eskişehirspor, sahasında Alaplı Belediyespor'u 1-0 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Ercan Kuruçay'ın golüyle Eskişehirspor öne geçti.

Bölgesel Amatör Lig'in 8. haftasında Eskişehirspor, sahasında ağırladığı Alaplı Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

Hakemler: Burak Akyel, Cihat Sevi, Hakan Özler

Eskişehirspor: İhsan Turgut Kirveli, Hayrettin Cengiz, Erdin Üzer, Arda Kartal, Kaan Dorak, Serdar Sudun, Kerem Eyyılmaz, Sezer Akyüz, Barış Memiş, Sergen Şakirler, Ercan Kuruçay

Alaplı Belediyespor: Erhan Kırcı, Cömert Kandemir, Erol Hakan Sepil, Enes Çiçek, Abdullah Kasap, Buğrahan Telli, Emirhan Özmert, İsmail Yılmaz, Kaan Akar, Salim Uzun, Ferhat Gerger,

Goller: Ercan Kuruçay (dk. 39) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Serdar Sudun, Ercan Kuruçay, Kerem Eryılmaz, İsmail Palta, Hakan Aydemir, İhsan Turgut Kirveli (Eskişehirspor), Enes Çiçek, Abdullah Kasap (Alaplı Belediye) - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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