Eskişehirli Snowboardcu Arda Kuçbay, İl Müdürü Kalın'ı Ziyaret Etti

Uluslararası snowboard yarışmalarında Eskişehir'i başarıyla temsil eden Arda Kuçbay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında İl Müdürü Kalın, başarılı sporcuya tebriklerini iletti. Kuçbay ve İl Müdürü Kalın, birlikte bolca sohbet edip hatıra fotoğrafı çekindi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili yapılan paylaşımda, "29-30 Mart'ta Avustralya'da düzenlenecek Uluslararası Snowboard FIS Yarışması'na katılacak olan sporcumuza başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR