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Eskişehirli Kick Boksçu Doğan Kılıç İranlı Rakibini Nakavt Ederek Şampiyon Oldu

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Samsun'da düzenlenen C.F.A Promotion Kemer Maçına çıkan Eskişehirli kick boksçu Doğan Kılıç, İranlı rakibini nakavt ederek şampiyon oldu.

Samsun'da düzenlenen C.F.A Promotion Kemer Maçına çıkan Eskişehirli kick boksçu Doğan Kılıç, İranlı rakibini nakavt ederek şampiyon oldu.

Eskişehirli kick boksçu Doğan Kılıç, Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen C.F.A Promotion Kemer maçında 71 kiloda İranlı Davood Alızadeh ile ringe çıktı. Eskişehirli kick boksçu Kılıç, müsabakanın 2'nci raundunun 15'inci saniyesinde rakibini nakavt etmeyi başardı. İranlı rakibini mağlup eden Doğan Kılıç, kemerin sahibi oldu. Altın kemerin sahibi olan Doğan Kılıç, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Doğan Kılıç Samsun Kemer Samsun Maç Spor Güncel Haberler

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