Eskişehir haberleri | Günyüzü İlçesi spor tesisleri incelendi Eskişehir habere göre Eskişehir İl Spor Müdürü Abdulselam Er, Günyüzü Kaymakamı Gökhan Aslan ve Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut; ilçede bulunan spor tesislerinde incelemede bulundu. Eskişehir İl Spor Müdürü Abdulselam Er, Günyüzü Kaymakamı Gökhan Aslan ve Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut ; ilçede bulunan spor tesislerinde incelemede bulundu. Eskişehir İl Spor Müdürü Abdulselam Er ve beraberindeki heyet başta olmak üzere, Günyüzü Kaymakamı Gökhan Arslan ve Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut, ilçede bulunan spor tesislerini incelediler. Çeşitli spor branşları esas alınarak gençler için yapılabilecek faaliyetler için karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunuldu. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / Spor Menderes Durgut Abdulselam Er Gökhan Aslan Eskişehir Spor Haberler

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