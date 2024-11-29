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Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Yerlikaya'yı Ziyaret Etti

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Yerlikaya'yı Ziyaret Etti
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Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek ildeki spor faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve teşekkür etti.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret edip ildeki spor faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret etti. Ziyarette Müdür Kalın, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yla yaptığı görüşmede, Eskişehir'deki spor faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Hasan Kalın, misafirperverliğinden ötürü Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'ya teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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