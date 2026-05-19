Haberler

Eskişehir'de Renkli Mücadele: Red Bull Bot Kapışması 5. Kez Düzenlendi

Eskişehir'de Renkli Mücadele: Red Bull Bot Kapışması 5. Kez Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Porsuk Çayı'nda düzenlenen Red Bull Bot Kapışması'nda üçer kişilik takımlar, süngerli sopalarla rakip kaptanları suya düşürmeye çalıştı. Türkiye'de 5. kez gerçekleştirilen etkinlikte jüri, en yaratıcı kostüm ve performansları değerlendirirken, izleyiciler köprüler ve Adalar mevkisinde yoğunluk oluşturdu. Yarışma ödül töreniyle sona erdi.

Eskişehir'de, Red Bull Bot Kapışması gerçekleştirildi.

Porsuk Çayı'nda, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, üçer kişilik takımlar, botlarla mücadele etti.

Farklı kostümler giyen yarışmacılar, ellerindeki uçları sünger kaplı sopalarla rakip takım kaptanlarını suya düşürüp galibiyete ulaşmaya çalıştı.

Etkinliği izlemek isteyenler, Porsuk Çayı üzerindeki köprülerde ve Adalar mevkisinde yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'de 5. kez gerçekleştirilen etkinlikte, Red Bull sporcularından "isopowerr" adıyla tanınan İsmail Can Yerinde ve Ege Arseven de yarışmada jüri olarak görev aldı.

Jüri, en yaratıcı kostüm ödülünü takım performansları ve sahne gösterilerine göre belirledi.

Etkinlik, dereceye giren takımlara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler

Jandarmanın silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'tan Domenico Tedesco bombası

Ve Süper Lig devi bombayı patlattı
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi

Yattaki sarışın kadının kimliği belli oldu! Dikkat çeken "mama" detayı
Daha önce hiçbir yönetim başaramamıştı! Sadettin Saran 8 ayda tarihe geçebilir

Ne Aziz Yıldırım ne de Ali Koç! Günler sonra hepsinin üstüne geçebilir
Şantiyedeki yanmış cesedin sırrı çözüldü! Yanındaki kadından kan donduran ifade

Yanmış cesedin sırrı çözüldü!Katil zanlısı kadından kan donduran ifade
Samsunspor, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor

İşte Galatasaray'dan istediği iki isim! Alabilirse takımı uçururlar
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş

ROK neler yapmış neler! “Bu kadarına da pes” dedirten vurgun
Aziz Yıldırım'ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı

Yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı! Kimler var kimler