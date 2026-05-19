Eskişehir'de Renkli Mücadele: Red Bull Bot Kapışması 5. Kez Düzenlendi

Eskişehir'de, Red Bull Bot Kapışması gerçekleştirildi.

Porsuk Çayı'nda, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, üçer kişilik takımlar, botlarla mücadele etti.

Farklı kostümler giyen yarışmacılar, ellerindeki uçları sünger kaplı sopalarla rakip takım kaptanlarını suya düşürüp galibiyete ulaşmaya çalıştı.

Etkinliği izlemek isteyenler, Porsuk Çayı üzerindeki köprülerde ve Adalar mevkisinde yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'de 5. kez gerçekleştirilen etkinlikte, Red Bull sporcularından "isopowerr" adıyla tanınan İsmail Can Yerinde ve Ege Arseven de yarışmada jüri olarak görev aldı.

Jüri, en yaratıcı kostüm ödülünü takım performansları ve sahne gösterilerine göre belirledi.

Etkinlik, dereceye giren takımlara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.