Eskişehir'de Masa Tenisi Eğitimleri Yoğun İlgi Görüyor

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı GSB Spor Okulları bünyesindeki masa tenisi eğitimleri, öğrencilerin yoğun katılımıyla devam ediyor.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen genç sporcuların masa tenisi yeteneklerini geliştirdiği çalışmalar, Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Farklı yaş gruplarından çok sayıda öğrencinin yer aldığı çalışmalarda, temel masa tenisi teknikleri ve stratejileri uygulamalı olarak öğretiliyor. - ESKİŞEHİR