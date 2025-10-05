Haberler

Eskişehir'de Masa Tenisi Eğitimleri Yoğun İlgi Görüyor

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı GSB Spor Okulları, masa tenisi eğitimlerini yoğun katılımla sürdürüyor. Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen çalışmalarda, öğrenciler temel teknik ve stratejiler hakkında bilgi sahibi oluyor.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen genç sporcuların masa tenisi yeteneklerini geliştirdiği çalışmalar, Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Farklı yaş gruplarından çok sayıda öğrencinin yer aldığı çalışmalarda, temel masa tenisi teknikleri ve stratejileri uygulamalı olarak öğretiliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
