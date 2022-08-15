Haber : Eskici'den İbrahim Çolak'a geçmiş olsun ziyareti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskici'den İbrahim Çolak'a geçmiş olsun ziyareti

Eskici'den İbrahim Çolak'a geçmiş olsun ziyareti

İzmir İl Gençlik ve Spor Müdürü Murat Eskici, 2 hafta önce antrenman esnasında sol el tarak kemiği kırılan Dünya ve Avrupa şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak'ı ziyaret etti.

İzmir İl Gençlik ve Spor Müdürü Murat Eskici, 2 hafta önce antrenman esnasında sol el tarak kemiği kırılan Dünya ve Avrupa şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak'ı ziyaret etti.

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak, yaklaşık 2 hafta önce antrenman esnasında bir sakatlık geçirmişti. Yapılan kontrollerde İbrahim Çolak'ın sol el tarak kemiğinin kırıldığı belirlendi. 1.5-2 ay boyunca salonlardan uzak kalacak olan milli cimnastikçiye sosyal medyada binlerce sporcu ve takipçileri geçmiş olsun dileğinde bulundu. Çolak'a bir ziyaret de İzmir İl Gençlik ve Spor Müdürü Murat Eskici'den geldi. Eskici, Çolak'ın evine giderek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Çolak'ın kazanmış olduğu madalyaların önünde fotoğraf çektirildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Milli Cimnastikçi İbrahim Çolak gençlik İzmir Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title