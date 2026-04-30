Haberler

Eski milli tenisçi İpek Soylu, Hatay'da çocuklarla buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski milli tenisçi İpek Soylu, depremden etkilenen Hatay'da çocuklarla bir araya gelerek moral ve motivasyon sağladı.

Eski milli tenisçi İpek Soylu, depremden etkilenen Hatay'da çocuklarla bir araya gelerek moral ve motivasyon sağladı.

İpek Soylu Gelişim Vakfı'nın açıklaması göre eski tenisçi Soylu, Kırıkhan ilçesine bağlı Camuzkışlası Köyü'ndeki Camuzkışlası İlkokulu'nu ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında okulda yürütülen faaliyetleri inceleyen Soylu, çocuklarla sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İpek Soylu, okul yöneticilerine teşekkür ederek, "Çocuklarımız için eşit fırsatlara erişimi için çalışmalar sürdürmeye devam edeceğiz. Amacımız deprem sonrası süreçte çocukların geleceğe umutla bakmasına katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi

Türkiye'nin konuştuğu davada 9 ismin tahliyesi istendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güle güle Icardi! Yerine gelenler bile belli

Yolun sonuna geldi! Yerine gelecek isimler bile belli

İzmir'de bir kişinin burun ameliyatı sonrası ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı

Genç kız burun ameliyatında hayatını kaybetti! Soruşturma başlatıldı
En Nesyri Arabistan'ı sallıyor

Resmen Arabistan'ı sallıyor!

Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı

Kimse bunu beklemiyordu! Hem öptü hem de o anları kayda aldı

Güle güle Icardi! Yerine gelenler bile belli

Yolun sonuna geldi! Yerine gelecek isimler bile belli

CHP’de facia gecesi eğlence krizi

CHP’de facia gecesi eğlence krizi
Trump, NASA Başkanı'nın büyük kulaklarıyla dalga geçti

Trump alay etti, Oval Ofis buz kesti