Eski milli tenisçi İpek Soylu, Hatay'da çocuklarla buluştu
Eski milli tenisçi İpek Soylu, depremden etkilenen Hatay'da çocuklarla bir araya gelerek moral ve motivasyon sağladı.
İpek Soylu Gelişim Vakfı'nın açıklaması göre eski tenisçi Soylu, Kırıkhan ilçesine bağlı Camuzkışlası Köyü'ndeki Camuzkışlası İlkokulu'nu ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında okulda yürütülen faaliyetleri inceleyen Soylu, çocuklarla sohbet etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İpek Soylu, okul yöneticilerine teşekkür ederek, "Çocuklarımız için eşit fırsatlara erişimi için çalışmalar sürdürmeye devam edeceğiz. Amacımız deprem sonrası süreçte çocukların geleceğe umutla bakmasına katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.