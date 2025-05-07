Eski Milli Futbolcu Ümit Karan'a Hapis Cezası

Ceyda BIYIKLIOĞLU/ İSTANBUL, ESKİ milli futbolcu Ümit Karan, "sarkıntılık düzeyinde basit cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılandığı davada Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen beraat kararı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından kaldırıldı. Yerel mahkemenin kararını bozan daire, Karan'a 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Cezası onaylanan Ümit Karan, Metris Cezaevi'ne gönderildi.

Eski futbolcu Ümit Karan'ın 2015'te oturduğu apartmanın güvenlik görevlisi İ.A.'ya "basit cinsel saldırıda" bulunduğu gerekçesi ile hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, delil yetersizliğinden Karan'ın beraatine karar vermişti. İ.A.'nın avukatı dosyaya itiraz etti. Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi beraat kararını bozarak, Karan'a 'Sarkıntılık Düzeyinde kalan Basit Cinsel Saldırı' suçundan Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen 1 yıl 8 ay kesinleşen hapis cezasını onadı. Karan bugün Metris Cezaevi'ne gönderildi.