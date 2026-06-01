23 yıl sonra ringe çıkan eski milli boksör Mustafa Genç, altın madalya kazandı

Eski milli boksör Mustafa Genç, 23 yıl aradan sonra ringe çıktığı WBU Almanya Açık Şampiyonası'nda ağır sıklet kategorisinde Alman rakibini yenerek altın madalya kazandı.

Boksta 1994'te gençler dünya şampiyonu olan eski milli sporcu Genç, WBU Almanya Açık Şampiyonası için Ordu 19 Eylül Stadı Boks Salonu'nda hazırlandı.

Genç, 23 yıllık aranın ardından Almanya'da ringe çıktı. Bir dönem Ordu ile Gümüşhane'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlerini de yürüten 50 yaşındaki Genç, ağır sıklet (+100 kilo) kategorisinde finalde Alman rakibi Andreas Fehlauer'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
