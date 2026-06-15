Haberler

Milli maça giden eski hakem Arda Kardeşler'e şok! Fenerbahçeli taraftar önünü kesti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vancouver Havalimanı'nda karşılaşan Fenerbahçeli taraftarlar ile eski hakem Arda Kardeşler arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı. "Fenerbahçe'den çaldığınız puanları konuşalım" sözlerine Kardeşler'in verdiği yanıt çok konuşuldu.

  • Eski hakem Arda Kardeşler, Vancouver Havalimanı'nda Fenerbahçeli taraftarların tepkisiyle karşılaştı.
  • Taraftarlar, Kardeşler'e 'Fenerbahçe'den çaldığınız puanları konuşalım' diyerek seslendi.
  • Arda Kardeşler, taraftara 'İstediğini konuşalım da çekmeye utanmıyor musun?' yanıtını verdi.

A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya karşılaşmasının ardından Vancouver Havalimanı'nda dikkat çeken bir olay yaşandı. Eski hakem Arda Kardeşler, havalimanında karşılaştığı Fenerbahçeli taraftarların tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

"FENERBAHÇE'DEN ÇALDIĞINIZ PUANLARI KONUŞALIM"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı taraftarların Arda Kardeşler'e geçmiş dönemde yönettiği maçlarla ilgili tepki gösterdiği görüldü. Taraftarlardan birinin, " Fenerbahçe'den çaldığınız puanları konuşalım" sözleriyle Kardeşler'e seslendiği duyuldu.

ARDA KARDEŞLER'DEN YANIT

Tepkiler karşısında sessiz kalmayan Arda Kardeşler'in taraftara cevap verdiği anlar da kameralara yansıdı. Kardeşler'in, "İstediğini konuşalım da çekmeye utanmıyor musun?" ifadelerini kullandığı görüldü.

GÖRÜNTÜLER KISA SÜREDE YAYILDI

Taraflar arasında yaşanan kısa süreli sözlü tartışmanın ardından herhangi bir fiziki müdahale yaşanmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırırken, futbolseverler arasında farklı yorumlara neden oldu.

DİKKAT ÇEKEN KARŞILAŞMA

Milli maç için Vancouver'da bulunan Fenerbahçeli taraftarlarla eski hakem Arda Kardeşler'in karşılaşması, maç sonrası en çok konuşulan olaylardan biri haline geldi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum seçimin yapılacağı tarihi verdi

Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı seçimin yapılacağı tarihi verdi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi

Ve beklenen görüntü geldi

Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz

Barışa sadece birkaç adım kalmışken Netanyahu'dan Trump'a rest
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nüfusu sadece 158 bin! Dünya Kupası'nda Almanya'ya gol atarak tarihe geçtiler

Nüfusu sadece 158 bin! Dün gece onları bütün dünya tanıdı
Mühendis tavsiyesiyle başladı, şimdi paraya para demiyor: Yurt dışından büyük talep var

Mühendis tavsiyesiyle başladı, şimdi paraya para demiyor
Ateşkes daha imzalar kurumadan krize girdi! İran'dan İsrail'e sert uyarı

Korkulan oldu! Ateşkes daha imzalar kurumadan krize girdi
Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti

Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti
Kahramanmaraş’taki okul katliamında ortaya çıkan gerçek: İsa Aras Mersinli 32 kez rehberliğe gönderilmiş

Okul saldırısında yeni detaylar ortaya çıktı
Bankalar yarışa girdi! Parasını getirene 194 bin lira veriyorlar

Bankalar yarışa girdi! Parasını getirene 194 bin lira veriyorlar
Tayin tartışmasında eşi ve kayınpederini öldüren şüpheliden ilk ifade

Din kültürü öğretmeni eşinin öldüren caniden ilk ifade!