Eski Galatasaraylı, Morutan'a kafayı taktı! Transfer listesinin ilk sırasında yer alıyor

Serie A ekibi Salernitana, Galatasaray'ın Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan'a talip oldu. Sarı-kırmızılıların eski kalecisi Morgan de Sanctis'in sportif direktörlüğünü yaptığı İtalyan ekibi, Rumen futbolcuyu transfer listesinin başına yazdı.

Galatasaray'ın bir dönem kalesini koruyan Morgan de Sanctis'in sportif direktörlüğünü yaptığı Salernitana, Olimpiu Morutan'ı istiyor.

ÖNCELİK SALERNITANA'DA

TuttuSalernitana'nın haberine göre, Salernitana, Galatasaray'dan kiralandığı Serie B ekibi Pisa'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Olimpiu Morutan'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Galatasaray, Pisa'ya kiraladığı Morutan'ın satın alma opsiyonunu 5.5 milyon euro olarak belirledi.

SERIE A'YA YÜKSELİRLERSE OPSİYON ZORLUNLU OLACAK

Pisa, sezon sonunda Serie A'ya yükselmeyi başarırsa, satın alma opsiyonu zorunlu hale gelecek ve Rumen futbolcu bonservisiyle Pisa'nın yolunu tutacak. Olimpiu Morutan bu sezon Pisa formasıyla 29 resmi maça çıktı. Rumen futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol-7 asistlik performans ortaya koydu.