Eski futbolcu Hakan Turgut hayatını kaybetti
58 yaşındaki eski futbolcu Hakan Turgut, Mersin'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Mezitli'deki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Turgut, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve cenazesi Tarsus Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
Eski futbolcu Hakan Turgut, Mersin'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Mezitli ilçesindeki evinde rahatsızlanmasının ardından yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan 58 yaşındaki Turgut, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Turgut'un cenazesi, işlemlerinin ardından Tarsus Şehir Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Hakan Turgut'un cenazesi yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
Hakan Turgut, kariyerinde Tarsus İdman Yurdu, Mardinspor ve Mersin İdman Yurdu Spor takımlarında forma giymişti. - MERSİN