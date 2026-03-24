Eski futbolcu Hakan Turgut hayatını kaybetti

Eski futbolcu Hakan Turgut, Mersin'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Mezitli ilçesindeki evinde rahatsızlanmasının ardından yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan 58 yaşındaki Turgut, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Turgut'un cenazesi, işlemlerinin ardından Tarsus Şehir Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Hakan Turgut'un cenazesi yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hakan Turgut, kariyerinde Tarsus İdman Yurdu, Mardinspor ve Mersin İdman Yurdu Spor takımlarında forma giymişti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
