Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten! Mal varlıklarına el konuldu

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI BÜYÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Karadeniz'in sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis ve kumarı teşvik eden paylaşımlar yaptığı, yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yayımladığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladığı belirlendi.

BATUHAN KARADENİZ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI, TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Bunun üzerine Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararla, Karadeniz'in taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduat ve yatırım hesaplarına ile kripto para borsalarındaki varlıklarına el konuldu.

FEDLAN KILIÇASLAN HAKKINDA DA KIRMIZI BÜLTEN KARARI

Ayrıca sanal bahis şirketi sahibi Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Tüm mal varlıklarına da el konulan Fedlan Kılıçaslan'ın sahibi olduğu Meritking şirketi geçtiğimiz sene Galatasaray'a forma sponsoru olmuş, yasa dışı bahis sitesi olduğu anlaşılınca sözleşme iptal edilmişti.

NE OLMUŞTU?