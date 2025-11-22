Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten! Mal varlıklarına el konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını açıkladı. Karadeniz'in mal varlıklarına el konuldu. Gürcistan'a kaçtığı bilinen Batuhan Karadeniz hakkında geçtiğimiz sene de yasa dışı bahis soruşturması kapsamında kırmızı bülten çıkarılmıştı.
- Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
- Batuhan Karadeniz'in tüm mal varlıklarına el konuldu.
- Sanal bahis şirketi sahibi Fedlan Kılıçaslan hakkında da kırmızı bülten çıkarıldı ve tüm mal varlıklarına el konuldu.
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI BÜYÜYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Karadeniz'in sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis ve kumarı teşvik eden paylaşımlar yaptığı, yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yayımladığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladığı belirlendi.
BATUHAN KARADENİZ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI, TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Bunun üzerine Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararla, Karadeniz'in taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduat ve yatırım hesaplarına ile kripto para borsalarındaki varlıklarına el konuldu.
FEDLAN KILIÇASLAN HAKKINDA DA KIRMIZI BÜLTEN KARARI
Ayrıca sanal bahis şirketi sahibi Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Tüm mal varlıklarına da el konulan Fedlan Kılıçaslan'ın sahibi olduğu Meritking şirketi geçtiğimiz sene Galatasaray'a forma sponsoru olmuş, yasa dışı bahis sitesi olduğu anlaşılınca sözleşme iptal edilmişti.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik" suçundan soruşturma başlatmıştı. Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin kimliğini belirledi.
Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.
Karadeniz, hakkında başlatılan soruşturmanın ardından yurt dışına kaçmıştı.