Haberler

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten! Mal varlıklarına el konuldu

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten! Mal varlıklarına el konuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını açıkladı. Karadeniz'in mal varlıklarına el konuldu. Gürcistan'a kaçtığı bilinen Batuhan Karadeniz hakkında geçtiğimiz sene de yasa dışı bahis soruşturması kapsamında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

  • Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
  • Batuhan Karadeniz'in tüm mal varlıklarına el konuldu.
  • Sanal bahis şirketi sahibi Fedlan Kılıçaslan hakkında da kırmızı bülten çıkarıldı ve tüm mal varlıklarına el konuldu.

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI BÜYÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Karadeniz'in sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis ve kumarı teşvik eden paylaşımlar yaptığı, yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yayımladığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladığı belirlendi.

BATUHAN KARADENİZ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI, TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Bunun üzerine Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararla, Karadeniz'in taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduat ve yatırım hesaplarına ile kripto para borsalarındaki varlıklarına el konuldu.

FEDLAN KILIÇASLAN HAKKINDA DA KIRMIZI BÜLTEN KARARI

Ayrıca sanal bahis şirketi sahibi Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Tüm mal varlıklarına da el konulan Fedlan Kılıçaslan'ın sahibi olduğu Meritking şirketi geçtiğimiz sene Galatasaray'a forma sponsoru olmuş, yasa dışı bahis sitesi olduğu anlaşılınca sözleşme iptal edilmişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik" suçundan soruşturma başlatmıştı. Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin kimliğini belirledi.

Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

Karadeniz, hakkında başlatılan soruşturmanın ardından yurt dışına kaçmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Spor
İmralı'ya AK Parti adına Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman gidecek

İmralı'ya AK Parti'nin göndereceği isim belli oldu
Mamdani Beyaz Saray'da! Trump: Anlaşmazlıklarımız olabilir ama yardım edeceğiz

Trump, her fırsatta topa tuttuğu ismi Beyaz Saray'da ağırladı
İmralı kararından sonra CHP'nin ilçe binasına saldırı

İmralı kararından sonra o ilde CHP binasına saldırı
Haberler.com
500

Yorumlar (16)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

Fenerle ugrasanin çocuğu olmaz. hadi bakalım batu

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme97
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımusa çiftçi:

ne alaka ya ne biçim adamlarsınız kumarla ne alakası var yani fenere laf söyleyen herkes suçlu mu

yanıt46
yanıt25
Haber Yorumlarıfurkankenan1919:

gecenin en güzel haberi

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYabgu Yamtar:

Geç alınmış bi karar, çok sevindim

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre YILDIRIM:

ohhhhhhhhhhhhhh

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da renkli karşılama! İlgiyle izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği ülkede böyle karşılandı
Yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 32 kişi tutuklandı

Bahis operasyonunda çok sayıda tutuklama! Aralarında hakemler de var
Bir ailenin yok olduğu faciada korkunç detay! İlk ölümcül vukuatları değilmiş

Bir ailenin yok olduğu faciada korkunç detay! İlk vukuatları değilmiş
Büyük salgın kapıda! Covid-19'dan bu yana en bulaşıcı virüs

Büyük salgın kapıda! Covid-19'dan bu yana en bulaşıcı virüs
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da renkli karşılama! İlgiyle izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği ülkede böyle karşılandı
Yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 32 kişi tutuklandı

Bahis operasyonunda çok sayıda tutuklama! Aralarında hakemler de var
Bir ailenin yok olduğu faciada korkunç detay! İlk ölümcül vukuatları değilmiş

Bir ailenin yok olduğu faciada korkunç detay! İlk vukuatları değilmiş
Pervin Buldan, 'Nokta' dediği CHP paylaşımını kısa sürede kaldırdı

"Nokta" dediği CHP paylaşımını kısa sürede kaldırdı
Avrupa’daki kazancını katladı! Memleketine dönen gurbetçi parayı tarlasında buldu

Memleketine dönen gurbetçi parayı tarlasında buldu
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Türkücü Aydın Aydın yapay zekaya savaş açıp sazını taşa vurup kırdı

Ünlü türkücü isyan etti! Sazını taşa vurup parçaladı
Romanya'nın efsane ismi haddini aştı! Türkiye için kışkırtan sözler: Onları döveriz

Kurada Türkiye'nin çıktığını görünce haddini aştı: Onları döveriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.