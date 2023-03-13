Eski Fenerbahçeli Vincent Janssen, Hollanda Milli Takımı'nı bıraktı

Eski Fenerbahçeli Hollandalı yıldız Vincent Janssen, milli takımı bıraktı. 28 yaşındaki futbolcunun, milli takım kariyerine nokta koyma kararının arkasında kişisel sebepler ve yoğun maç takvimi olduğu belirtildi.

2017-18 sezonun başında Fenerbahçe'nin Tottenham'dan kiraladığı ve sarı-lacivertli formayla 18 maça çıkan Vincent Janssen, Hollanda Milli Takımı'nı bıraktı.

KOEMAN İLE GÖRÜŞÜP MİLLİ TAKIMI BIRAKTI

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Janssen'in Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Ronald Koeman ile görüşten sonra milli takım kariyerine nokta koyduğu ifade edildi.

YOĞUN MAÇ TAKVİMİNİ GEREKÇE GÖSTERDİ

Yapılan açıklamada, Vincent Janssen'in milli takımı bırakma nedeni olarak kişisel sebepleri ve yoğun maç takvimi gösterildi.