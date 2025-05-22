Esenyurt Üniversitesi ve Türkiye Karate Federasyonu'ndan Burs Destekli İş Birliği

İSTANBUL Esenyurt Üniversitesi ile Türkiye Karate Federasyonu arasında, Federasyona bağlı lisanslı karate sporcularına yönelik burs odaklı stratejik iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında sporculara yüzde 50 ile yüzde 100 arasında burs desteği sağlanacak.

İş birliği, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda ay-yıldızlı sporcularımızın elde ettiği tarihi başarının ardından hayata geçirildi. Şampiyonada Türk bayrağını Avrupa semalarında gururla dalgalandıran milli karatecilerimizin bu başarısı, Üniversite ile Federasyon arasında önemli bir eğitim desteği protokolünün imzalanmasına zemin hazırladı.

BAŞARIYA GÖRE ARTAN BURS ORANLARI

Protokole göre Türkiye Karate Federasyonu'na bağlı lisanslı sporcular, İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde yüzde 50 burslu eğitim hakkı elde edecek. Türkiye Karate Şampiyonaları'nda dereceye giren sporculara ilave yüzde 10 burs verilecek. Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında kürsüye çıkan milli sporcular ise tam burslu (yüzde 100) eğitim hakkına sahip olacak.

ORHAN ÖZYURT'A FEDERASYONDAN ONURSAL BAŞKANLIK

Protokol sürecinde önemli bir gelişme de Türkiye Karate Federasyonu tarafından İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt'un 'Onursal Başkan' olarak görevlendirilmesi oldu.

Mütevelli Heyet Başkanı Orhan Özyurt, iş birliğine dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Karate sporcularımızın uluslararası arenada gösterdiği üstün başarı hepimizi gururlandırdı. Onursal Başkanlık görevimle birlikte bu gururun kalıcı hale gelmesi için sorumluluk üstlenmek istedim. Üniversite olarak gençlerimizin hem eğitimine hem spor kariyerlerine destek olmak bizim için bir görevdir. Bu iş birliğiyle yetenekli sporcularımıza yeni bir kapı aralıyoruz."

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı da yaptığı açıklamada, Ermenistan'daki Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen başarının yalnızca sportif bir zafer değil, aynı zamanda ülke adına önemli bir moral kaynağı olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Bu büyük gururun karşılığını sadece alkışlarla değil, kalıcı katkılarla taçlandırmamız gerekiyordu. Sayın Orhan Özyurt'un Onursal Başkanlık göreviyle birlikte gösterdiği bu vizyon, Türk karatesine verilen değerin en açık örneğidir."

İmzalanan protokol, spor ve yükseköğretim dünyası arasında kurulmuş örnek bir model olarak dikkat çekiyor. Genç sporculara hem akademik hem sportif anlamda eş zamanlı gelişim fırsatı sunan bu iş birliği, uzun vadede Türk sporuna da sürdürülebilir katkılar sağlamayı hedefliyor.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi ve Türkiye Karate Federasyonu, bu stratejik ortaklıkla hem bireysel başarıları desteklemeyi hem de milli gururu eğitimle taçlandırmayı amaçlıyor.