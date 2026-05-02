Esenler Erokspor-Pendikspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Atko Grup Pendikspor'la 1-1 berabere kalarak normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan Esenler Erokspor'da teknik direktör Osman Özköylü, hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özköylü, "Sezon finalinde böyle bir durumla karşılaşmak üzücü. Beklenti, istek ve arzu farklıydı. Iğdır'dan beklediğimiz sonuç geldi ama burada yapmamız gerekeni yapamadık. Öne geçtiğimiz bir maçta üstünlüğü koruyamadık. İkinci yarıda baskılı oynamamıza rağmen şampiyonluğu getirecek o golü bulamadık. Hepimiz üzgünüz." diye konuştu.

Sezon içinde ciddi sıkıntılar çektiklerini aktaran Özköylü, şunları kaydetti:

"Sezon içinde sıkıntılar yaşadık. Üç kalecimiz bahisten ceza aldı. Altyapıdan kaleciler aldık. Sezon boyunca zirvede kalmak için yarıştık. Süper Lig'i hak ettiğimizi düşünüyorum. Her zaman sahada olduk, sahada kazandık ve kaybettik. Galibiyet alamadığımız için üzgünüz. Önümüzde bir final maçı var. Direkt finale çıkan takım olmak da önemli. Süper Lig'e bu kadar yaklaşmışken başaramadığımız için üzgünüz. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bugün nasip değilmiş ama 24 Mayıs'ta Konya'daki finalde hedefimize ulaşmak için mücadelemize devam edeceğiz. Üzgünüz ama yolumuza devam edeceğiz. Fiziksel ve mental olarak toparlanmak için izin yapıp sonra işimizin başına geçeceğiz. hayalimizi gerçekleştirmek için finalde o mücadeleyi yapacağız."

Maç sonunda taraftarların tepkisine sinirlendiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:

"Maçın sonunda oyuncularımızın sezon boyu harcadığı emeği seyircinin takdir etmesi gerekirken olumsuz tezahüratlar beni üzdü ve kızdırdı. Herkes büyük fedakarlıklar yapıyor. Biz herkesten fazla tarihe geçmek istiyoruz. Bizim bu ligde ikinci senemiz. Bu noktada biz de istekliyiz. Olmadı diye bırakmayacağız. Onlar da bunu bilecek. Bu oyunculara herkes saygı göstermeli. Tertemiz bir kulüp burası, kimseye 1 kuruş borcu yok. Herkes onurlu ve gururlu bir şekilde bunu sonuçlandırmaya çalıştı. Zorluklar yaşadık. Herkes bir elimiz yağda bir elimiz balda zannediyor ama öyle değil. Her şeye rağmen bu işi başaracağız. Bu takım direkt çıkmayı hak ediyordu. Burada bir golün, bir puanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Hayat devam ediyor. Yolumuza devam edeceğiz. Seyircimizi de yanımızda görmek istiyoruz. Bu takım 10 ay boyunca onları mutlu etti. Esenler'de takım yoktu. Bu takım 8 senede 3 şampiyonluk yaşadı. Bu kulüp ve yönetenler bu tepkiyi hak etmiyor. Ben 10 ayın 9 ayı buradayım. Evime bir ay gittim. Bu fedakarlığın karşılığı bu olmamalıydı. Bu nankörlüktür. Buraya gelenlerin birçoğunun biletini kulüp çıkardı. Bizim neler çektiğimizi herkes iyi bilecek ve bize saygı duyacak."