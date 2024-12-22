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Esenler Erokspor ile Bandırmaspor 1-1 Berabere Kaldı

Esenler Erokspor ile Bandırmaspor 1-1 Berabere Kaldı
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Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Esenler Erokspor, sahasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Paulinho'nun golüyle öne geçen Bandırmaspor’a Tugay Kacar’ın 67. dakikada attığı golle eşitlik geldi.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Esenler Erokspor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

12. dakikada Nomel'in sağ taraftan ortasında ön direkte Paixao'nun kafa vuruşunda kaleci Ekrem, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

13. dakikada Hikmet Çiftçi'nin sağ taraftan kullandığı taç atışında Paulinho'nun altıpasın sağ tarafından vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

28. dakikada Faruk Can'ın sol taraftan ortasında kaleci Ekrem'in uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan İbrahim'in ceza sahası içi sağ çaprazdan sert vuruşunda savunmaya da çarpan top az farkla kornere çıktı.

49. dakikada Ertuğrul pasında Pinchi'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan gelişine aşırtma vuruşunda topu uzak köşeden filelerle buluşturdu. Hakem Erdem Mertoğlu, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve gol öncesi faul tespit ettiği için golü iptal etti.

55. dakikada Ertuğrul'un pasında topla buluşan Catakovic'in çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden auta gitti.

67. dakikada Tugay'ın ceza sahası gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Atınç'a da çarparak sol köşeden ağlarla buluştu. 1-1

74. dakikada Catakovic'in sol taraftan rakibini çalımladıktan sonra yerden içeri çevirdiği pasta Berkay'ın penaltı noktasının hemen gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Serdar Soydan, Azad İlhan

Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Oğuz Ceylan, Francis Nzaba, Metehan Mert, Sakıb Aytaç (Junior Fernandes dk. 46), Eşref Korkmazoğlu, Sefa Narin, Tugay Kacar, Alper Karaman (Berkay Aydoğmuş dk. 72), Hamza Catakovic, Oscar Pinchi

Yedekler: Baran Sahillioğlu, Ercüment Kafkasyalı, Altar Han Hidayetoğlu, Mame Faye, Gaffar Toplu, Metin Nilifırka, Emir Atik

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Bandırmaspor: Zafer Görgen, Lorng Nomel (Rodrigo dk. 73), Sergen Piçinciol, Atınç Nukan, Faruk Can Genç, Remi Mulumba, Paulinho (Coşqun Diniyev dk. 72), Mehmet Özcan, Hikmet Çiftçi (Kerem Atakan Kesgin dk. 77, Batuhan Adıgüzel dk. 90+3), İbrahim Kaya, Marco Paixao

Yedekler: Yiğit Zorluer, Akın Alkan, Yağız Dilek, Emirhan Ayhan, Mexer

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Tugay Kacar (dk. 67) (Esenler Erokspor), Paulinho (dk. 13) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Mame Faye, Ertuğrul Furat (Esenler Erokspor), Remi Mulumba (Bandırmaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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