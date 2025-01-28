Erzurumspor FK, Sylla Cheickne ile Anlaştı
Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, Gürcistan Ligi'nde forma giyen santrfor Sylla Cheickne'yi kadrosuna kattı. Malili futbolcu, kulüp ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı ve 29 numaralı formayla takımla çalışmalara başladı.
Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, santrfor Sylla Cheickne'yi kadrosuna dahil etti.
Mavi-beyazlı kulüp, Gürcistan Ligi takımlarından Iberia 1999 forması giyen ve 71 maçta 28 gol, 12 asist yapan Sylla Cheickne ile 1,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
Kulüp tesislerinde takımla çalışmalara başlayan Malili futbolcu, 29 numaralı formayı giyecek.
Kaynak: AA / Talha Koca - Spor