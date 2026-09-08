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Erzurumspor FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

Erzurumspor FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti
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Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile 11 Eylül Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile 11 Eylül Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mavi-beyazlı kulübün açıklamasına göre kulüp tesislerinde, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.

Antrenmana dinamik ısınmayla başlayan futbolcular, taktik çalışma yapıp yarı sahada oyunla idmanı tamamladı.

Erzurumspor FK, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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