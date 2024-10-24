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Erzincanlı Güreşçiler Vali Aydoğdu'yu Ziyaret Etti

Erzincanlı Güreşçiler Vali Aydoğdu'yu Ziyaret Etti
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Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür, Hırvatistan'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda 3. olan güreşçi Serhat Sarıçiçek ve milli güreşçilerle birlikte Vali Hamza Aydoğdu'yu ziyaret etti. Vali Aydoğdu, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür, Hırvatistan'da düzenlenen Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda 3. olan Erzincanlı güreşçi Serhat Sarıçiçek ve Erzincanlı milli güreşçilerle birlikte, Vali Hamza Aydoğdu'yu ziyaret ettiler.

Vali Hamza Aydoğdu, ülkemizi başarıyla temsil eden tüm sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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