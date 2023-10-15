- Erzincan'da düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası nefes kesti

ERZİNCAN - Dünya Kaykay İniş Şampiyonası Erzincan'ın Ergan Dağı'nda 22 ülkeden 50 kaykay sporcusunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Erzincan Valiliği koordinasyonunda Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi yolunda düzenlenen şampiyona, 22 ülkeden 5'i kadın 50 sporcunun yarışlarıyla başladı. Adrenalin tutkunu yarışmacılar, Ergan Dağı'ndaki 10 dönüşlü 3.2 kilometrelik parkurda, kaykaylarıyla saatte 70-80 kilometre hıza ulaşan sporcular zaman zaman keskin virajları alamayarak önceden önlem için bariyerlere koyulan saman balyalarına çarparak durabildi.

Sıralama turlarının ardından nefes kesen yarışmalar, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun start atışı ile başladı.

Yarışmaya katılan kaykay sporcularına başarılar dileyen, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kentte ulusal ve uluslararası organizasyonların devam edeceğini belirterek, "Erzincan bu yönüyle Türkiye modeli olabilecek bir şehir. İnşallah eksiklerimizi görerek ileriki günlerde 2024'te uluslararası yarışmalara da inşallah ev sahipliği yapacak. Kışın dağımızla ilgili bütün eksikliklerimizi gidereceğiz daha model daha nitelikli tesisler yapmak için çaba sarf edeceğiz. Bu gün 22 ülkeden sporcuların katıldığı kaykay Şampiyonası düzenlendi. Umuyorum bu yarışmayı kazasız belasız atlatmış oluruz. Erzincan hem doğa sporlarının hem su sporlarının hem de dağcılık anlamında Türkiye'nin spor anlamında üssü olabilecek potansiyele sahip bir yer. İnşallah üniversitemizde, arkadaşlarımızla bütün taraflarla birlikte Erzincan'ın değerlerini yükseltmek için elimizden gelen bütün gayret ve çabayı göstereceğiz." dedi.