Erzin Bisiklet Kulübü Gaziler Günü'nde Bisiklet Turu Düzenledi

Hatay'ın Erzin ilçesinde bulunan İki Gün İki Teker Bisiklet Kulübü üyeleri, Gaziler Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenledi. Tur sonrası gazileri ziyaret eden kulüp üyeleri, çiçek hediye etti.

Hatay'ın Erzin ilçesinde bisiklet kulübü üyeleri Gaziler Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

Etkinlik kapsamında İki Gün İki Teker Bisiklet Kulübü üyeleri ilçede bisikletleriyle tur attı.

Tur sonrası ilçedeki gazileri ziyaret eden üyeler, çiçek hediye etti.

Kulüp üyesi Sevda Uras, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerin gününü kutladıklarını ifade etti.

Gazi Ahmet Canatar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.