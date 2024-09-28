Üye Girişi
Haberler

Ertuğ Tuzcukaya: Manisa'yı Basketbolla Yaşayan Bir Şehir Yapmak İstiyoruz

Ertuğ Tuzcukaya: Manisa'yı Basketbolla Yaşayan Bir Şehir Yapmak İstiyoruz
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Koleji'nden ayrılarak Manisa Basket'in başına geçen Ertuğ Tuzcukaya, kulüp için hedeflerinin Manisa'yı basketbolla yaşayan bir şehir haline getirmek olduğunu ifade etti.

BASKETBOLDA lig ve Avrupa'da yeni sezona günler kala Fenerbahçe Koleji'nden ayrılarak Manisa Basket'te Ozan Bulkaz'ın yerine antrenörlük görevine başlayan Ertuğ Tuzcukaya paylaştığı mesajda, "Manisa'yı basketbolla yaşayan bir kent yapmak istiyoruz" dedi. Tuzcukaya ilk açıklamasında, "Bu büyük aileye katılmanın heyecanını ve sorumluluğunu derinden hissediyorum. Manisa'yı basketbolla yaşayan bir şehir yapabilmek ve Avrupa'da başarılarla sizleri gururlandırabilmek en büyük amacımız. Sahada verebileceğimiz her mücadelenin, sizin inancınızla ve coşkunuzla daha da anlam kazanacağını biliyorum. Bu yolda her adımı birlikte atacak, her başarıyı birlikte kutlayacağız. Sizlerin desteğiyle takımımızı hak ettiği yere taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Sizi salonlarda görmek ve bu heyecanı hep birlikte yaşamak için sabırsızlanıyorum. Birlikte çok daha güçlü olacağız" mesajını paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Koleji Yerel Haberler Basketbol Manisa Yaşam Spor

İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü

İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü

 Nasrallah'ın ölümü sonrası İran'ı korku sardı! Hamaney güvenli bölgeye götürüldü

İran, Hamaney'i gizledi

 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun

Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindi
Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık

Ünlü isme büyük vefasızlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polatlı 1926 Mardin 1969 Maçı Hakkında Menemen FK - Van Spor Maçı Yayın Bilgisi Polatlı 1926 Mardin 1969 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Polatlı 1926 Mardin 1969 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Menemen FK Van Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Menemen FK Van Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Menemen FK Van Spor maçı kaç kaç? Bursa Nilüfer Orduspor 1967 Maçı Hakkında Aliağa 1922 Konyaspor Maçı Hakkında Bursa Nilüfer Orduspor 1967 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursa Nilüfer Orduspor 1967 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? Aliağa 1922 Konyaspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Aliağa 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aliağa 1922 Konyaspor kaç kaç? Arnavutköy - Derince Maçı Yayın Bilgisi Alanya 1221 FSK - Küçükçekmece Sinop Maçı Bilgileri Arnavutköy Belediyesi Derince Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Arnavutköy Belediyesi Derince Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });