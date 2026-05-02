Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları: 'Oyuncularımıza güveniyoruz'

FENERBAHÇE Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, "Takımımızın birçok eksiği olmasına rağmen iyi futbol oynadık. Oyuncularımıza güveniyoruz. Kalan son 2 maçımızı da iyi oynayarak sezonu kapatacağız" dedi.

Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir FK karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından konuşan Ertan Torunoğulları, takımın eksiklerine rağmen ortaya koyduğu oyundan memnun olduklarını dile getirdi. Kritik eksiklere rağmen sahada iyi bir mücadele sergilendiğini vurguladı.

Torunoğulları, kulüp yönetiminin yaklaşımına da değinerek, "Biz seçildiğimiz günden beri başkanımızın tarzı çok konuşan, çok şikayetçi olan bir yönetim değiliz. Az konuşan ama öz konuşan ve işimize bakan bir yönetimiz. Bu hafta içinde hocamızla yollarımızı ayırdık. Hiçbir ayrılık nedensiz değildir ve tek taraflı değildir. Hocamıza bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

'OYUNCULARIMIZA GÜVENİYORUZ'

Yönetici, takımın kalan iki maçta da aynı ciddiyetle sahaya çıkacağını belirterek, "Takımımızın birçok eksiği olmasına rağmen iyi futbol oynadık. Oyuncularımıza güveniyoruz. Kalan son 2 maçımızı da iyi oynayarak sezonu kapatacağız. Gelip destekleyen tüm taraftarlarımıza başkanımız ve yönetim adına teşekkür ediyoruz. Sezonu güzel bir şekilde kapatarak vedalaşacağız" dedi.

'FENERBAHÇE'NİN GERÇEK TARAFTARLARI, NE YAPACAKLARINI ÇOK İYİ BİLİYORLARDIR'

Taraftarların teknik direktör ayrılığı sürecindeki tavrına da değinen Torunoğulları, "Karşılamaya giden taraftarlarımız Fenerbahçe'nin gerçek taraftarları, ne yapacaklarını çok iyi biliyorlardır. Gideni suçlamak bizim tarzımız değil ama hiçbirimiz şunu konuşmuyoruz. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği dönemlerde 7 as oyuncusu sakattı, bunu kimse gündeme getirmiyor. Rakibimizin 1 oyuncusu sakat olduğu zaman neler olduğunu hepimiz görüyoruz. Bize olunca başka nedenler aranıyor. Giden gitmiş yapacak bir şey yok" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı