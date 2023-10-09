Ertaç Özbir, Montella'ya teşekkür etti

A Milli Futbol Takımı'nda ilk kez kadroya seçilen Ertaç Özbir, yeni teknik direktör Vincenzo Montella'ya teşekkürlerini iletti.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu yedinci maçında A Milli Futbol Takımı, 12 Ekim Perşembe günü deplasmanda Hırvatistan ile karşılaşacak. TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanan milliler, bu mücadelenin hazırlıklarına başladı. Milli takıma ilk kez seçilen Adana Demirspor'un kalecisi Ertaç Özbir, akşam antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milli takımın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella'ya teşekkür eden Ertaç, "Bu dönemde bana şans geldi. Montella geldikten sonra oyun sistemine yakın gördüğü kaleci olduğum için benim için değerlendirmede bulundu. Kendisine teşekkür ediyorum. Oyun sistemine adapte olursak, önümüzdeki maçlarda çok güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Son zamanlarda aslında böyle bir umudum yoktu. Ama performansımdan dolayı, Montella'nın da gelmesiyle içimde tekrar bir şeyler yeşermeye başladı. İnşallah hem hocamız hem de benim için hayırlı olur" dedi.

"Galibiyetlerle çıkacağımızı düşünüyorum"

İtalyan teknik adamın oyun sistemini bildiklerini belirten Ertaç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hocamızın bir sistem hocası olduğunu tüm Türkiye biliyor. Eğer onun isteklerini yerine getirebilirsek, bu maçlardan güzel oyun ve galibiyetlerle çıkacağımızı düşünüyorum." - İSTANBUL