Eski Fenerbahçeli Erol Bulut yol ayrımında! İsteyeni kalmadı

Spor Toto Süper Lig'de 34 haftalık bölümü 15. sırada kapatan Gaziantep FK'da işler yolunda gitmiyor. Minimum ligi ilk 10'da bitirmeyi hedefleyen Gaziantep'te bazı futbolcular kazan kaldırdı.

YABANCILARLA ANLAŞAMIYOR

Erol Bulut'u bazı yabancı futbolcuların istemediğine dair söylentiler ayyuka çıktı. Yönetim bu durumu idare etmek de zorlanıyor. Taraftarın da başarısız sonuçlardan dolayı tepkisi var.

YOL AYRIMI YAKIN

Yönetimin yabancı bir hocayla çalışma konusunda isteği var. Kalan 4 maçın ayrı ayrı senaryosu olacak. Bu süreçte Erol Bulut ve pek çok futbolcunun Gaziantep'teki akıbeti şekillenecek.