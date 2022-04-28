Eski Fenerbahçeli Erol Bulut yol ayrımında! İsteyeni kalmadı
Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Son 11 maçta 1 galibiyet alabilen Gaziantep FK'da kaos var. Hedeflerden uzak kalan takımda Erol Bulut'un koltuğu sallantıda. Takımdaki pek çok futbolcunun, özellikle de yabancıların Bulut'la anlaşamadığına dair söylentiler ayyuka çıktı. Yönetim de Bulut'u tutma konusunda istekli değil.
Spor Toto Süper Lig'de 34 haftalık bölümü 15. sırada kapatan Gaziantep FK'da işler yolunda gitmiyor. Minimum ligi ilk 10'da bitirmeyi hedefleyen Gaziantep'te bazı futbolcular kazan kaldırdı.
YABANCILARLA ANLAŞAMIYOR
Erol Bulut'u bazı yabancı futbolcuların istemediğine dair söylentiler ayyuka çıktı. Yönetim bu durumu idare etmek de zorlanıyor. Taraftarın da başarısız sonuçlardan dolayı tepkisi var.
YOL AYRIMI YAKIN
Yönetimin yabancı bir hocayla çalışma konusunda isteği var. Kalan 4 maçın ayrı ayrı senaryosu olacak. Bu süreçte Erol Bulut ve pek çok futbolcunun Gaziantep'teki akıbeti şekillenecek.