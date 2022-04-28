Eski Fenerbahçeli Erol Bulut yol ayrımında! İsteyeni kalmadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski Fenerbahçeli Erol Bulut yol ayrımında! İsteyeni kalmadı

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:

Son 11 maçta 1 galibiyet alabilen Gaziantep FK'da kaos var. Hedeflerden uzak kalan takımda Erol Bulut'un koltuğu sallantıda. Takımdaki pek çok futbolcunun, özellikle de yabancıların Bulut'la anlaşamadığına dair söylentiler ayyuka çıktı. Yönetim de Bulut'u tutma konusunda istekli değil.

Spor Toto Süper Lig'de 34 haftalık bölümü 15. sırada kapatan Gaziantep FK'da işler yolunda gitmiyor. Minimum ligi ilk 10'da bitirmeyi hedefleyen Gaziantep'te bazı futbolcular kazan kaldırdı.

YABANCILARLA ANLAŞAMIYOR

Erol Bulut'u bazı yabancı futbolcuların istemediğine dair söylentiler ayyuka çıktı. Yönetim bu durumu idare etmek de zorlanıyor. Taraftarın da başarısız sonuçlardan dolayı tepkisi var.

Erol Bulut yol ayrımında! İsteyeni kalmadı

YOL AYRIMI YAKIN

Yönetimin yabancı bir hocayla çalışma konusunda isteği var. Kalan 4 maçın ayrı ayrı senaryosu olacak. Bu süreçte Erol Bulut ve pek çok futbolcunun Gaziantep'teki akıbeti şekillenecek.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Erol Bulut, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title