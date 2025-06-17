Erol Bilecik'in Ali Koç'a attığı mail ifşa oldu! Aziz Yıldırım'a edilen hakaretler tepki çekti

Erol Bilecik'in Ali Koç'a attığı mail ifşa oldu! Aziz Yıldırım'a edilen hakaretler tepki çekti
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Erol Bilecik'in Ali Koç'a attığı mail ifşa oldu! Aziz Yıldırım'a edilen hakaretler tepki çekti
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Gazeteci Ferudun Niğdelioğlu, Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Erol Bilecik'in kulüp başkanı Ali Koç'a attığı maili açıkladı. Mailde eski başkan Aziz Yıldırım'a yönelik hakaret içeren kelimelerin kullanılması sosyal medyada tepki çekti.

Gazeteci Ferudun Niğdelioğlu, Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Erol Bilecik'in kulüp başkanı Ali Koç'a attığı maili Yeni Açık Youtube kanalında açıkladı. Çarpıcı iddialarda bulunan Ferudun Niğdelioğlu, Erol Bilecik'in Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım için ettiği hakaretleri dile getirdi.

''DENSİZ ADAM, SANDIĞA GÖMECEĞİZ''

Ferudun Niğdelioğlu yaptığı açıklamada, Erol Bilecik'in Aziz Yıldırım için "densiz adam, sandığa gömeriz" ifadelerini kullandığını ifade etti.

YANLIŞLIKLA ATILAN MAİLİ OKUDU

Ferudun Niğdelioğlu, Yeni Açık Youtube kanalında yanlışlıkla atılan maili okuyarak şu ifadeleri kullandı;

"Erol Bilecik'in sadece Ali Koç'a atacağı mail, yanlışlıkla birçok insan etiketlenerek atıldı. Binlerce insana atıldı. Maile başlıyorum; Öncelikle günaydın sayın başkanım. Yolunuz ve yolumuz açık olsun. Size olağanüstü kongreye giderken hem kendime dönük hem de acizane tavsiyelerimi içeren her zaman ki gibi içten ve samimi düşüncelerimi paylaşmak istiyorum.

Gerçekle ilgisi olmayan tüm algı yönetimleri için, öncelikle benim yüzümden sizin daha fazla zarar görmeniz ve kendi sağlığımın da daha bozulmaması adına bundan sonra içerisine gireceğimiz olağanüstü genel kurul listenizden net olarak affımı istemiş olacağım.

Benim bundan sonra tek bir amacım var. Siz de uygun görürseniz, seçim tarihinden bir önceki gece yarısına kadar, sizi yeniden başkan yapmak için olağanüstü bir çalışmanın içerisinde olmak istiyorum.

Aynı ikinci seçimde bu Aziz efendiyi sandığa gömdüğümüz çalışma gibi bu sefer benim net motivasyonum misli misli fazlasını yapacağız. Üçüncü seferde de Aziz efendiyi sandığa gömmeniz için elimden gelenin bin katı fazlasını yapacağıma söz veriyorum.

Mükemmel bir hazırlık havası ve iyi bir hazırlık yaparsak, bu densiz adamı üçüncü kez sandığa gömmek konusunda benim içim sarih. Siz de rahat olun."

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan bu iddiaların üzerine Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada Fenerbahçeli yönetici Erol Bilecik'e tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Bilecik'in Aziz Yıldırım'dan özür dilemesini istedi ve görevinden istifa etmesini dile getirdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCengiz Aktaş:

Bu Fenerbahçe gerçekten ilginç bir kulüp. Tam Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un arası düzeldi, camiada bütünlük sağlama adına adım atıldı dedim bir Galatasaraylı olarak, bu sefer de mail işleri ortaya çıktı. Bir Galatasaraylı olarak bu jest benden size olsun. Yoksa bu açıklamayı yapmazdım. Tabiki uyanırsanız sevgili ezeli rakibimiz. :))

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