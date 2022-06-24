Erling Haaland'dan sonra bir bomba daha! Kalvin Phillips, Manchester City'de

Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, Erling Haaaland transferinin ardından bir bomba daha patlattı. Leeds United ve İngiltere Milli Takımı'nda da forma giyen Kalvin Phillips, yeni sezonda Manchester City forması giyecek.

PHILLIPS'İN MANCHESTER CITY'E MALİYETİ 53 MİLYON EURO

Sporx'in The Athletic'ten aktardığı habere göre, Manchester City, bu transfer için Leeds United'a 49 milyon euro ile birlikte 4 milyon euro bonus ödemesi yapacak. Manchester City, bu transferle birlikte orta saha rotasyonunu da zenginleştirecek. Bu transfer içeriğinde de Manchester City'nin genç orta saha oyuncusu Darko Gyabi, 5.8 milyon euro karşılığı Leeds United'a transfer olacak.

GEÇEN SEZON SAKATLIKLAR PEŞİN BIRAKMADI

Marcelo Bielsa'nın kulüp menajerliği döneminde akademiden a takıma yükselen Kalvin Phillips, Championship'ten Premier Lig'e giden yolda önemli bir yıldız olurken İngiltere Milli Takımı'nın da as oyuncularından biri haline geldi. 26 yaşındaki Kalvin Phillips, geçen sezon sakatlıkların da etkisiyle yalnızca 23 resmi maça çıkabilmişti.

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