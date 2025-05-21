Ergin Ataman ve Sarunas Jasikevicus'un Rekabeti Dörtlü Final'de Sürüyor

Ergin Ataman ve Sarunas Jasikevicus'un Rekabeti Dörtlü Final'de Sürüyor
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Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR'un Dörtlü Final maçında başantrenörler Ergin Ataman ve Sarunas Jasikevicus arasında süregelen rekabet ön plana çıkıyor. Ataman, Jasikevicus'a karşı 12-5'lik bir üstünlüğe sahip.

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde karşılaşacak Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR'un başantrenörleri Sarunas Jasikevicus ve Ergin Ataman arasında önemli bir rekabet bulunuyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Dörtlü Final organizasyonunun ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR karşı karşıya gelecek.

Panathinaikos'un Türk başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicus'a karşı rekabette üstün durumda bulunuyor.

İki deneyimli çalıştırıcı Ataman'ın Anadolu Efes ve Panathinaikos, Jasikevicus'un ise Zalgiris, Barcelona ve Fenerbahçe Beko dönemlerinde karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmalarda Ergin Ataman'ın takımları Jasikevicus'un takımlarına karşı 17 maçta 12 galibiyet elde etti. Litvanyalı başantrenörün ise meslektaşına karşı 5 galibiyeti var.

Dörtlü Final'de 3. randevu

Ataman ve Jasikevicus'un rekabeti 3. kez Dörtlü Final'e taşınıyor.

İki başantrenör, 2020-2021'de Anadolu Efes-Barcelona finalinde karşı karşıya geldi. Bu maçı kazanarak şampiyonluğa ulaşan, Ataman'ın Anadolu Efes'i oldu.

Geçen sezon da Dörtlü Final'de Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı oynandı. Bu karşılaşmayı da Ataman'ın Panathinaikos'u kazanarak finale yükseldi ve sonrasında kupaya uzandı.

Fenerbahçe'nin başında galibiyet alamadı

Jasikevicus, Fenerbahçe Beko'nun başındayken Ergin Ataman'a karşı henüz galibiyet yaşayamadı.

Sarı-lacivertlilere Aralık 2023'te gelen Jasikevicus, Ataman'ın Panathinaikos'u ile 4 kez karşılaştı. Bu 4 maçı da Yunan ekibi kazandı.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
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