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Ergin Ataman, Panathinaikos ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Panathinaikos, Ergin Ataman ile resmen 2 yıllık sözleşme imzalandı. Yunan ekibinden yapılan açıklamada, "Yeşil ve beyaz güzel renkler. Panathinaikos'u çalıştıracak olmak harika bir duygu. Rakip olarak birkaç kez OAKA'ya gittim ama şimdi hep birlikte büyük hedeflere hazırız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes ile yolları ayıran Ergin Ataman, Panathinaikos ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ataman imza sonrası yaptığı açıklamada, "Tüm ekiple birlikte savaşarak güçlü bir kadro oluşturmak istiyoruz." dedi.

"ŞİMDİ HEP BİRLİKTE BÜYÜK HEDEFLERE HAZIRIZ"

Yunan ekibinden yapılan açıklamada, "Yeşil ve beyaz güzel renkler. Panathinaikos'u çalıştıracak olmak harika bir duygu. Rakip olarak birkaç kez OAKA'ya gittim ama şimdi hep birlikte büyük hedeflere hazırız." ifadeleri kullanıldı.

Ergin Ataman, Panathinaikos ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

"GÜÇLÜ BİR KADRO OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Ataman yaptığı açıklamada, "Tüm ekiple birlikte savaşarak güçlü bir kadro oluşturmak istiyoruz. Atina'yı seviyorum ve bunu herkes biliyor ama buraya tatil yapmaya gelmedim. Kazanan bir antrenörüm ve bu yıl dışında son dört sezonda Avrupa basketbolunda büyük başarılar elde ettim. Şimdi bunları OAKA'da Panathinaikos'la tekrarlayacağım konusunda iyimserim." dedi.

Ergin Ataman, Panathinaikos ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

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Ergin Ataman Spor Haberler

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