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Erciyes 38 FK, Sebat Gençlikspor'a 1-0 Mağlup Oldu

Erciyes 38 FK, Sebat Gençlikspor'a 1-0 Mağlup Oldu
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Türkiye 3. Lig 4. Grup 17. hafta maçında Erciyes 38 FK, Sebat Gençlikspor karşısında 1-0 kaybetti. Maçta galibiyet golünü Emre Can Atila attı.

Türkiye 3. Lig 4. Grup 17. hafta maçında Sebat Gençlikspor ile karşılaşan Erciyes 38 FK, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Trabzon Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda oynanan Türkiye 3. Lig 4. Grup 17. hafta maçında 3 puanı Sebat Gençlikspor kazandı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında Emre Can Atila attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Stat: Ortahisar Yavuz Selim

Hakemler: Taner Tuncer, Hakan Erkan, Selim Göksu

Sebat Gençlikspor: Taha Ayan, Furkan Şan, Emrah Çırak, Mert Özmen, Ertuğrul Usta, Oğuzhan Kandemir (Ramazan Keskin dk. 46), Doğukan Kalkışım, Emre Can Atila (Gökdeniz Kara dk. 78), Burak Özbakır (Selman Dibek dk. 78), Zekeriya Berk Bulut (Ziya Alkurt dk. 62), Samet Bulut (Taha Balcı dk. 89)

Erciyes 38 Futbol Kulübü: Kadem Yaşar, Muhammed Aybar, İsmail Karakaş, Uğur Göktaş, Batuhan Kazancı (Berkay Sizer dk. 46), Ayhan Gürbüz (Gürkan Arslan dk. 69), Oğuzhan Öztürk (Fevzi Can Bozkuş dk. 79), Hüseyin Ekici, Enes Erol, Hüseyin Fıstıkçı (Ahmet Çukadar dk. 46), Tayyib Kanarya

Gol: Emre Can Atila (dk. 60) (Sebat Gençlikspor)

Sarı Kartlar: Mert Özmen, Furkan Şan (Sebat Gençlikspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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