Erciyes 38 FK rövanşa çıkacak

Erciyes 38 FK, Play Off birinci tur rövanş maçına çıkacak.

Türkiye üçüncü Lig 2 grubu ikinci sırada tamamlayarak Play Off'a yükselen Erciyes 38 Futbol Kulübü, Mazıdağı Fosfatspor ile rövanş maçında karşılaşacak. Mardin'de oynanan ilk müsabakayı 1-1 tamamlayan mavi siyahlı ekip, yarın sahasında rövanş maçını oynayacak. Erciyes 38 FK, bu maçı kazandığı taktirde Play Off ikinci turuna çıkacak.

Erciyes 38 FK ile Mazıdağı Fosfatspor arasındaki Play Off müsabakası, yarın Kayseri'de oynanacak. Bu maçın başlama saat 20: 00 olarak açıklandı. - KAYSERİ

