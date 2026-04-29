Erciyes 38 FK Başkanı Ahmet Dirgenali: 'Şampiyonluk yaşamak istiyoruz'

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK'nın Başkanı Ahmet Dirgenali; Mazıdağı Fosfatspor'u eledikleri için çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Şampiyonluk yaşamak istiyoruz" dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off 1. turunda mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, Mardin ekibi Mazıdağı Fosfatspor'u eleyerek adını bir üst tura yazdırdı. Üst tura yükseldikleri için çok mutlu olduklarını belirten Erciyes 38 FK Başkanı Ahmet Dirgenali; "Mazıdağı Fosfatspor'u yenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Buraya kadar gelen tüm taraftarımızın ayağına sağlık. Diğer maçta rakibimiz Malatya Yeşilyurtspor oldu. Finale kadar 3 maçımız yani 270 dakikamız kaldı. Gerekeni yapıp şehrimize şampiyonluğu getireceğiz. Herkesi yanımızda görmek istiyoruz" dedi. - KAYSERİ

