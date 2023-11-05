Erbaaspor ile Büyükçekmece Tepecikspor Berabere Kaldı
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TFF 3'üncü Lig 3'üncü grup karşılaşmasında Erbaaspor, sahasında ağırladığı Büyükçekmece Tepecikspor ile 0-0 berabere kaldı. 90+5'inci dakikada Cemal'in kırmızı kart görmesiyle oyun dışında kalan Erbaaspor, maçı beraberlikle tamamladı.
STAT: İlçe
HAKEMLER: Mustafa Ünver, Şükrü Mert, Murathan Çomoğlu
ERBAASPOR: Oğuzhan, Erdi, Çağrı (Dk.86 Anıl), Tahsin (Dk.72 Cemal), Mehmet Tosun, İbrahim Kaya, Erçin, Birkan, Oğulcan (Dk.86 Mahmut), Aykut (Dk.77 İsmail), Tayyib
BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: Amaç Ulaş Bayram, Rauf (Dk.73 Yusuf), Mert Kurt, Yasin (Dk.90 Berat Çetinkaya), Ulaş (Dk.73 Berat), Furkan, Vedat, Ramazan, Ertuğrul, Umut, Doğan Atiz (Dk.33 Eyüp Ensar Aparı)
SARI KARTLAR: Ramazan, Furkan, Ulaş, Abdullah ( Büyükçekmece Tepecikspor )- Mehmet Tosun, Aykut, Tayyib, Cemal, İbrahim Kaya, Bayduhan (Erbaaspor)
KIRMIZI KART: Cemal (Erbaaspor)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü grup karşılaşmasında Erbaaspor, sahasında ağırladığı Büyükçekmece Tepecikspor ile 0-0 berabere kaldı.
90+5'inci dakikada orta sahada rakibine yaptığı sert müdahale sonrası ikinci sarı kartı gören Cemal kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.