Enkazdan kurtarıldığı belirtilen Hataysporlu Atsu ile ilgili acı gerçek ortaya çıktı: Haber alamıyoruz

Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun Hatay'da saatlerce kaldığı enkaz altından çıkarıldığı belirtilmişti. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, futbolcudan haber alamadıklarını açıkladı. Kulüp doktoru Gürbey Kahveci ise Dörtyol Hastanesi'ne kaldırıldığı söylenen futbolcuya gidip baktıklarını ancak burada Atsu'yu göremediklerini belirterek, futbolcuyu hala bulunamamış kabul ettiklerini ifade etti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin yıkıcı sonuçları Hatay'ı derinden etkiledi . Daha önce Hatay'da enkaz altında bulunan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun kurtarıldığı ifade edilirken, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel acı gerçeği açıkladı.

ATSU'YA ULAŞILAMADI

Hatayspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Mustafa Özat yaptığı açıklamada, "Christian Atsu enkazdan sağ olarak çıkarıldı." ifadelerini kullanmıştı. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Spor Arena'ya yaptığı açıklamada ise enkaz altındaki Christian Atsu'ya hala ulaşamadıklarını belirtti.

ATSU'DAN HABER ALINAMIYOR

Kulüp doktoru Gürbey Kahveci ise futbolcunun Dörtyol Hastanesi'ne kaldırıldığı haberini alınca gidip baktıklarını ancak Atsu'yu bulamadıklarını ifade etti.